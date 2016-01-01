لم يتخل الشعب المصري عن العادة الفرعونية القديمة بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذير الأطباء من تناول الفسيخ تحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا .
الفسيخ الفاسد يسبب التسمم وهو حالة تحدث كثيرا كل عام بعد تناوله.
و كشف الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لصدى البلد عن أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد وهي :
المرحلة الأولى :
قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة
المرحلة الثانية :
يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه
المرحلة الثالثة :
وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في التلعثم فى الكلام وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق