تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ

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اعراض تسمم الفسيخ


لم يتخل الشعب المصري عن العادة الفرعونية القديمة بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذير الأطباء من تناول الفسيخ تحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا .

الفسيخ الفاسد يسبب التسمم وهو حالة تحدث كثيرا كل عام بعد تناوله.

و كشف الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لصدى البلد عن أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد وهي :

المرحلة الأولى :
قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة

المرحلة الثانية :

يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه

المرحلة الثالثة :

وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في التلعثم فى الكلام وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .

المصدر: elbalad

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