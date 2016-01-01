تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ



اعراض تسمم الفسيخ اعراض تسمم الفسيخ



لم يتخل الشعب المصري عن العادة الفرعونية القديمة بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذير الأطباء من تناول الفسيخ تحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا .



الفسيخ الفاسد يسبب التسمم وهو حالة تحدث كثيرا كل عام بعد تناوله.



و كشف الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لصدى البلد عن أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد وهي :



المرحلة الأولى :

قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة



المرحلة الثانية :



يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه



المرحلة الثالثة :



وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في التلعثم فى الكلام وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .

