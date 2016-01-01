هل تقضي الأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا

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فيروس كورونا


في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم يبحث الجميع عن حلول فى علاجه أو طرق قوية قادرة على علاجه، ومن بين الأشياء التى أثارت انتباه البعض هى استخدام أشعة الشمس فوق البنفسجية في القضاء على فيروس كورونا.

أشعة الشمس فوق البنفسجية معروفة بأضرارها للجسم والبشرة، ولكن مالايعلمه كثيرون أن هناك أحد أنواع أشعة الشمس فوق البنفسجية تستخدم في مصابيح التعقيم التى تستخدمها المستشفيات في تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية.

وقدرة أشعة الشمس فوق البنفسجية في قتل الميكروبات هو ما جعل البعض يفكر في أنها قادرة على علاج فيروس كورونا.

وحسمت منظمة الصحة العالمية هذا الأمر قائلة " ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد، لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

وذكر موقع بي بي سي أن الأشعة البنفسجية (ج) هى النوع من الأشعة ذو موجات أقصر وأنشط واستخدمها العلماء في قتل الميكروبات و تعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع ومياه الشرب ، لكن لايمكن استخدامها على الجلد البشري.

المصدر: elbalad

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