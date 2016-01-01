

فائدة غير متوقعة للأسماك الدهنية فائدة غير متوقعة للأسماك الدهنية



تعد الأسماك الدهنية من أغنى الأكلات التى تحتوى نسبة عالية من أوميجا 3 وهو أحد المواد الفعالة جدا في حماية الجسم من مشكلات صحية عديدة.



ومن المعلومات التى تبدو مفاجأة بالنسبة للبعض هى أن الاسماك الدهنية التى تحتوى على زيوت أوميجا 3 قادرة على علاج الاكتئاب.



ذكر موقع " universityhealthnews " أنه قد ثبت بشكل قاطع أنها تزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ وهو الهرمون المسئول غن شعور بالسعادة فكلما زادت نسبته في الجسم كلما ل معدل الاكتئاب.

قد يعجبك أيضا...

كما وجد أن البلدان التي لديها معدل استهلاك عالى للاسماك المحتوية على دهون أوميجا 3 لديها معدلات اكتئاب أقل 60 مرة من تلك البلدان التي لديها أقل استهلاك للدهون أوميجا 3.ومن أبرز الأسماك الزيتية التى تحتوى على دهون اوميجا 3 الرنجة والتونة والماكريل.