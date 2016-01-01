ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول بذور الكتان؟



مرضى السكري مرضى السكري



يعاني عدد كبير من الأفراد فى مراحل عمرية مختلفة من ارتفاع نسبة السكرى في الدم .. فكيف يمكن السيطرة عليها؟.



توجد طرق عديدة تساعد في السيطرة على نسبة السكرى في الدم وهى تناول الطعام المناسب الذي يضبط افراز الانسولين في الجسم ويحسن صحة مرضى السكرى.



وذكر موقع " universityhealthnews" أن بذور الكتان هي مصدر جيد لكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، و تشير الدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز من خلال الأمعاء الدقيقة ، مما يمنع ارتفاع الأنسولين السريع الذي يمكن أن يحدث بعد تناول الطعام.

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تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول مادة الليجنان الموجودة في بذور الكتان يوميا قد يحسن بشكل معتدل نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 .وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة تورنتو، وقدم المشاركون واحدا من نوعين من الخبز للافطار احدهما به بذور كتان فأخذت المجموعة الأولى الخبز المصنوع بإجمالي 50 جرامًا (حوالي 5 ملاعق كبيرة) من بذور الكتان المطحونة ، بينما تناولت المجموعة الثانية الخبز المصنوع من دقيق القمح، وأظهرت النتائج بوضوح أن الكتان كان له تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم حيث انخفض في مجموعة الكتان بنسبة 27٪ بعد ساعة واحدة من تناول الطعام.