بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل



طريقة تخليل الفسيخ في المنزل طريقة تخليل الفسيخ في المنزل



تخليل الفسيخ من أكثر الوصفات التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص خوفا من التعرض للإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم الفسيخ الفاسد، لذا يفضل البعض تخليل الفسيخ فى المنزل بدلا من شرائه.



فالنقدم لكم طريقة عمل تخليل الفسيخ فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف هالة فهمى..



مقادير تخليل الفسيخ

سمك بورى

كوب ملح خشن

نصف كوب شطة

2 ملعقة كبيرة من الكركم

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طريقة تخليل الفسيخقومى بشطف البورى واتركيه يجفقومى بمسح السمك بالمنديل ثم قومى بتدليك السمك ليكون طرىامزجى الملح مع الشطة والكركم مع 2 ملعقة كبيرة زيت ثم قومى بحشو خياشيم وفم السمكقومى بوضع الخليط عكس اتجاه القشرةضعى من الخليط فى كيس بلاستيك ثم ضعى السمكة واتجاه الفم للخليط ثم ضعيه فى كيس بلاستيك اخربعدها ضعي فى ورق فويل ثم تغليفها بكيس بلاستيك اخرضعى طبقة من الشطة والرمل فى صينية وعليها السمك المغلف ثم طبقة اخرى من الرمل والشطةاتركيها مغطاه فى المطبخ لمدة 20 يوم