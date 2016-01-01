تخليل الفسيخ من أكثر الوصفات التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص خوفا من التعرض للإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم الفسيخ الفاسد، لذا يفضل البعض تخليل الفسيخ فى المنزل بدلا من شرائه.
فالنقدم لكم طريقة عمل تخليل الفسيخ فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف هالة فهمى..
مقادير تخليل الفسيخ
سمك بورى
كوب ملح خشن
نصف كوب شطة
2 ملعقة كبيرة من الكركم
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق