بأسهل الخطوات.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل

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طريقة تخليل الفسيخ في المنزل


تخليل الفسيخ من أكثر الوصفات التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص خوفا من التعرض للإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم الفسيخ الفاسد، لذا يفضل البعض تخليل الفسيخ فى المنزل بدلا من شرائه.

فالنقدم لكم طريقة عمل تخليل الفسيخ فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف هالة فهمى..

مقادير تخليل الفسيخ
سمك بورى
كوب ملح خشن
نصف كوب شطة
2 ملعقة كبيرة من الكركم

طريقة تخليل الفسيخ
قومى بشطف البورى واتركيه يجف
قومى بمسح السمك بالمنديل ثم قومى بتدليك السمك ليكون طرى
امزجى الملح مع الشطة والكركم مع 2 ملعقة كبيرة زيت ثم قومى بحشو خياشيم وفم السمك
قومى بوضع الخليط عكس اتجاه القشرة
ضعى من الخليط فى كيس بلاستيك ثم ضعى السمكة واتجاه الفم للخليط ثم ضعيه فى كيس بلاستيك اخر
بعدها ضعي فى ورق فويل ثم تغليفها بكيس بلاستيك اخر
ضعى طبقة من الشطة والرمل فى صينية وعليها السمك المغلف ثم طبقة اخرى من الرمل والشطة
اتركيها مغطاه فى المطبخ لمدة 20 يوم

المصدر: elbalad

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