حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ في الثلاجة

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حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ في الثلاجة

يسبب الفسيخ والرنجة رائحة نفاذة بالمنزل ، وخاصة بالثلاجة بعد الاحتفاظ به بداخلها حتى لو لمجرد ساعة، وتظل رائحة الفسيخ عالقة بالثلاجة وتؤثر على بقية الأطعمة الموجودة بداخلها .

يمكنك التخلص من رائحة الفسيخ بالثلاجة واي رواىح أخرى كريهة بطريقة سهلة وسريعة نصح بها موقع wikihow .

الطريقة
نظفي الثلاجة اولا من الأطعمة التي لا حاجة لها وامسحيها من آثار الفسيخ والرنجة

قومي بوضع فنجان به ٣ ملاعق قهوة، في الثلاجة واتركيه طيلة اليوم، فالقهوة تعمل على التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بشكل سريع.

المصدر: موقع wikihow

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