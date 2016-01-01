

حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ في الثلاجة حيلة سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ في الثلاجة

يسبب الفسيخ والرنجة رائحة نفاذة بالمنزل ، وخاصة بالثلاجة بعد الاحتفاظ به بداخلها حتى لو لمجرد ساعة، وتظل رائحة الفسيخ عالقة بالثلاجة وتؤثر على بقية الأطعمة الموجودة بداخلها .



يمكنك التخلص من رائحة الفسيخ بالثلاجة واي رواىح أخرى كريهة بطريقة سهلة وسريعة نصح بها موقع wikihow .



الطريقة

نظفي الثلاجة اولا من الأطعمة التي لا حاجة لها وامسحيها من آثار الفسيخ والرنجة

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قومي بوضع فنجان به ٣ ملاعق قهوة، في الثلاجة واتركيه طيلة اليوم، فالقهوة تعمل على التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بشكل سريع.