

طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل جلاش دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير جلاش دجاج:

جلاش

دجاج مفروم

مشروم

ملح – فلفل



زعتر

جوزة الطيب

بصل – ثوم

جزر

زيت

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طريقة عمل جلاش دجاج:* باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات* ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب* اضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج* اضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة* استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضعي أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت* ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه.