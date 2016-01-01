طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

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طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل جلاش دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير جلاش دجاج:
جلاش
دجاج مفروم
مشروم
ملح – فلفل

زعتر
جوزة الطيب
بصل – ثوم
جزر
زيت

طريقة عمل جلاش دجاج:
* باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات

* ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب

* اضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج

* اضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة
* استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضعي أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت

* ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه.

المصدر: elbalad

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