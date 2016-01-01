أولى الدوريات الكبرى.. استئناف الدوري الألماني ٩ مايو

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اقتربت منافسات الدوري الألماني"البوندسليجا"، من العودة للحياة مجددًا في شهر مايو القادم، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".



وأكدت تصريحات المسئولين الألمان اليوم ، قرب عودة الدوري الألماني في مطلع شهر مايو، وهو ما سنرصده في هذا التقرير



بداية مع تصريحات أرمين لاشيت رئيس حكومة إقليم شمال الراين وفيستفاليا، الذي أكد اليوم في تصريحات لجريدة بيلد الألمانية أن الدوري الألماني سيعود للنشاط في التاسع من شهر مايو القادم.

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وقال لاشيت:" عودة النشاط أشبه بالمشي على الحبل، لذا علينا الحرص جيدًا على سلامة أعضاء منظومة اللعبة، الإتحاد الألماني قدم ضمانات وقام بعمل اجراءات وقائية من أجل العودة ، من الممكن أن نستأنف النشاط بشكل طبيعي في التاسع من مايو بدون جمهور."نصريجان لاشيت لاقت قبول ماركوس سودر، رئيس حكومة إقليم بافاريا، ونادي الإقليم بايرن ميونخ، حيث علق كارل رومينيجيه ، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ قائلًا:" تصريحات سودر و لاشيت علامة مبشرة جدًا على استكمال النشاط وعودة الدوري الألماني، من المهم أن نتعامل مع توجيهات القيادات السياسية والطبية في البلاد بشكل جاد، وذلك من أجل تقليل الأضرار الصحية ."وأضاف رومينيجيه:" أود أن أشكر إدارة الإتحاد الألماني لكرة القدم على مجهوداتهم وسعيهم لعودة النشاط، والتي نالت استحسان القيادات السياسية في البلاد."يذكر أن الإتحاد الألماني لكرة القدم، قد حدد التاسع من شهر مايو موعدًا مبدئيًا لعودة النشاط الكروي، وبعد تصريحات اليوم، فأنه من المتوقع أن نرى الدوري الألماني أولى الدوريات الكبرى التي تعود للحياة مرة أخرى بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.