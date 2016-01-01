العالم يقترب من تسجيل 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا وأمريكا الأولى



العالم يقترب من تسجيل 2.5 مليون إصابة العالم يقترب من تسجيل 2.5 مليون إصابة

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد الإصابات بنحو 764.265 حالة، وتوفى 40.565 حالة، بينما تعافت 71.012 حالة.، إسبانيا بدورها، حافظت على المركز الثانى بعدد إصابات بلغ 198.674 حالة، توفى 20.453، وتماثل للشفاء 77.537 حالة.



إيطاليا سجلت 178.972 حالة لتحتل المركز الثالث، توفى 23.600 حالة، وتماثل للشفاء 47.055 حالة.، وتحتل فرنسا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات ، حيث سجلت 152.894 إصابة، بينما تماثل للشفاء 36.578، وتوفى 19.718 ألفا.





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وأمس، تجاوزت حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 600 ألف حالة، في حين وصل العدد الكلي للإصابات 2.340.856 حالة، ورصد موقع "انفوجرام" المعني برصد حالات الإصابة حول العالم، وصول عدد الوفيات إلى 160.903 حالة.وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على تصدر ترتيب دول العالم من حيث عدد الإصابات حيث وصلت إلى أكثر من 735 ألف شخص عقب تسجيل ما يقرب من 34 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في أحدث بيانات لها، أصدرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي عدد الإصابات قد بلغ 735 ألفًا و287 حالة، كما تم تسجيل 39 ألفًا و90 حالة وفاة منذ بدء تقشي المرض.وأشارت الجامعة الأمريكية إلى أن الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا قد بلغت مليونين و330 ألفًا، كما وصل عدد الوفيات إلى 160 ألفًا و925 حالة على مستوى العالم.