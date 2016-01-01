المتحدث باسم الجيش الليبى: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تركية منذ قليل



المتحدث باسم الجيش الليبى المتحدث باسم الجيش الليبى

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إنه منذ دقائق تمكنت وحدات الدفاع الجوى من إسقاط طائرة معادية فى الغرب الليبى، وتابع: "الدفاعات الليبية أسقطت 12 طائرة مسيرة تركية خلال الـ72 الماضية".



وأضاف "المسمارى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، قائلاً: "لا يوجد تفاصيل كاملة عن الطائرة التركية التى أسقطتها الدفاعات الليبية كون هذا الخبر حصريا لك ولم يمر عليه دقائق"، مشدداً على أن المرتزقة السوريين والتشاديين المدعومين من تركيا، يشنون هجوماً شاملاً على قوات الجيش الليبى بمحيط طرابلس، وتابع: "معركة كبيرة تمكنا من صدها".



وكان الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، قد أكد فى وقت سابق من اليوم، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة، وقال المسمارى ـ فى مؤتمر صحفي، وفقا لقناة العربية الفضائية إن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، مشيرا إلى أن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

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يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.كما دعا البرلمان العربي، في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة، الأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".وكان المتحدث باسم الجيش الليبى، قال إن الأتراك يقومون بحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ مهمة الهجوم على ترهونة، ونحن ألقينا القبض على عشرات الأسرى وحصلنا على معدات تركتها الميليشيات بعد هروبها من أرض المعركة، وفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.