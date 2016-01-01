قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ستصل يوم الأربعاء إلى 35 درجة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، أنه فى يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان ستصل درجة الحرارة إلى 35 درجة أيضا، بعدها تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وتصل درجة الحرارة يوم السبت ثانى أيام الشهر إلى 29 درجة مئوية.
من جانب أخر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد طقس غد الثلاثاء ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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التعليقات على الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة من الغد.. وأول رمضان 35 درجة
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