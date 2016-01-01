استقبل أهالى قرية مغنين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة مريض بفيروس كورونا عقب خروجه من مستشفى العزل وشفائه كاملا من الفيروس.
وكان الحاج فوزى خليفة ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وعلى الفور تم إبلاغ السلطات وتم نقله لمستشفى العزل حتى تم شفاؤه تماما من الفيروس.
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التعليقات على بالزغاريد والهتافات.. استقبال متعافي من كورونا في قرية بالبحيرة.. شاهد
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