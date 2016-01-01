بالزغاريد والهتافات.. استقبال متعافي من كورونا في قرية بالبحيرة.. شاهد



استقبال متعافي من كورونا في قرية بالبحيرة استقبال متعافي من كورونا في قرية بالبحيرة

استقبل أهالى قرية مغنين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة مريض بفيروس كورونا عقب خروجه من مستشفى العزل وشفائه كاملا من الفيروس.



وكان الحاج فوزى خليفة ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وعلى الفور تم إبلاغ السلطات وتم نقله لمستشفى العزل حتى تم شفاؤه تماما من الفيروس.



