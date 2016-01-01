فيديو.. عائلة معتز مطر تسعى لإسقاط الجنسية عن الإخوانى الهارب

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صورة الخبر: معتز مطر
معتز مطر

نشرت ريم سمير، زوجة مهند مطر شقيق الإرهابى الهارب معتز مطر، فيديو توضح فيه اعتزام الأسرة رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الأخير مؤكدة أنه لا يستحقها.

وقالت ريم خلال المقطع، "إحنا فعلاً ابتدينا الإجراءات لكنها تعطلت بسبب كورونا، ومعظم المصالح الحكومية لا تعمل"، وأظهرت ريم الصحيفة التى تقدمت بها العائلة لإسقاط الجنسية عن الهارب معتز مطر.



ووجهت ريم حديثها معتز مطر قائلة، "إحنا قرفنا يا معتز من اللى بتعمله فى بلدك وأهل بلدك، ومش موافقين عليه، على الرغم من وجود مهند وإخوته رهن التحقيق وأن هذا أمر طبيعى جداً لأن صلة القرابة تجعلهم محل شبهة، مؤكدة أن الأسرة بأكملها غير راضية عما يفعله معتز وتطالب رئيس الجمهورية بتسريع الإجراءات فى مثل هذه القضايا وسرعة إسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر وكل من على شاكلته.



من جانبها، أكدت هبة شريف، زوجة معتصم مطر شقيق الهارب معتز مطر، أنهم يتبرأون من كل أفعال وأقوال هذا الإرهابي ولا يمثلهم فى شىء، وأن الأسرة بأكملها تثق فى القيادة المصرية بأنها سترفع الغمة وترفع اسم معتز مطر من قائمة المصريين.

المصدر: youm7

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