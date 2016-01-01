كيف يعتذر المعلم عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ؟ .. ننشر الرابط والخطوات



كيف يعتذر المعلم عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية كيف يعتذر المعلم عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية

انطلق منذ قليل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا لإتاحة الفرصة أمام المعلمين لـ الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



ويمكن لمن يهمه الامر و يريد الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط اتباع ما يلي :

-اضغط على http://thanwya.emis.gov.eg/TeachNo/login_teach.aspx

- ادخل كود المعلم

- ادخل الرقم القومي

- ادخل كلمة السر

- اضغط على تسجيل الدخول



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا لمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".وكانت أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم مديرو المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديريتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019 /2020 على أن يراعى الآتي:- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالبا لكل حجرة- يتم توفير عدد 2 فصل احتياط بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية- عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها- إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الامر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة .وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجتماعات مجلس الوزراء و لجنة الازمات بالدولة المصرية ، مهتمة جدا بمناقشة وضع امتحانات الثانوية العامة 2020.وقال وزير التربية والتعليم : حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في إتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل ، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه وفقا للخطة الموضوعة ، فسيتم اتاحة اماكن واسعة جدا لامتحانات الثانوية العامة ستتيحها الدولة هذا العام منعا لتكدس الطلاب ، وقال الوزير : في ناس ساهرة على هذا الامر يوميًا ، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عمل تعقيمات احترافية للجان الثانوية العامة و جميع الموجودين فيها ، كما سيتم الكشف على الطلاب قبل دخول اللجان ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة.ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحاناتالاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافياالاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغيةوأوضح وزير التربية والتعليم ، ان امتحانات الثانوية العامة يحكمها قانون و يعقبها تنسيق الدخول للجامعاتوأضاف وزير التربية والتعليم أن اي تحريك لمواعيد امتحانات الثانوية العامة سيشكل ارتباك في الخط الزمني الخاص بمنظومة امتحانات الدور الثاني و التظلمات و مراحل تنسيق الدخول للجامعة و "سيستم الدور التاني والتظلمات و التنسيق"