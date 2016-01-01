أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية.
وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".
وشدد الربيعة على "أهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء"، مبينا: "يجب أن نطبق التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بالوقاية بأنواعها سواء من التعقيم أو النظافة".
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التعليقات على الصحة السعودية توضح أسباب زيادة مصابي كورونا في المملكة
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