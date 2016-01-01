يقبل الكثيرون على تناول وجبة الفسيخ والرنجة بالرغم من التحذيرات من خطورة شراء الفسيخ في عيد شم النسيم لهذا العام، نظرًا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
ولكن بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة يجب توخي الحذر جيدا، وشرب كمية كبيرة من الماء، مع تناول مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة المعدة.
وقال محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"،إنه يجب تناول هذا المشروب حتى لا يحدث انتفاخ وتعب القولون بعد تناول الفسيخ.
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التعليقات على لتهدئة القولون بعد تناول الفسيخ.. احرص على تناول مشروب البابونج والمرمرية والينسون
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