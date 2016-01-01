الولايات المتحدة...إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة منذ عام 2011

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الولايات المتحدة...إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة منذ عام 2011

أعلن جيم بريدينستاين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية، أن أول رحلة اختبارية مأهولة للمركبة الفضائية Crew Dragon ستجري يوم 27 مايو المقبل.

وكتب مدير ناسا يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، على موقعه في "تويتر"، "سوف ينطلق رواد الفضاء يوم 27 مايو من جديد إلى الفضاء بصاروخ أمريكي من الأراضي الأمريكية".

وسوف تكون هذه أول رحلة مأهولة على مركبة فضائية أمريكية منذ نوفمبر عام 2011.
وقد سبق أن أعلن، أن عملية اختبار أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية، سيقوم بها رائدا الفضاء داغ هيرلي وبوب بينكين. وأن صاروخ النقل فالكون-9 سيحمل المركبة الفضائية إلى مدارها.

ويذكر أن المركبة Crew Dragon غير المأهولة اختبرت في رحلة إلى المحطة الفضائية بنجاح، كما جرت عملية اختبار منظومة إجلاء الرواد في الحالات الطارئة.

المصدر: روسيا اليوم

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