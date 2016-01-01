

نتفليكس تتيح مشاهدة حلقاتها الوثائقية على يوتيوب مجانا.. منها سلسلة “كوكبنا” الشهيرة نتفليكس تتيح مشاهدة حلقاتها الوثائقية على يوتيوب مجانا.. منها سلسلة “كوكبنا” الشهيرة

يمكن الآن مشاهدة وثائقيات شهيرة مجانا عبر موقع يوتيوب YouTube، بعد إتاحة نتفليكس Netflix لبعض أفلامها وحلقاتها القصيرة الوثائقية على يوتيوب، ليتمكن أي شخص من مشاهدتها على مستوى العالم.



وعلى رأس الوثائقيات التي أتاحتها نتفليكس للمشاهدة المجانية على يوتيوب، سلسلة “كوكبنا” الوثائقية Our Planet، والتي يقف ورائها فريق من المحترفين، الذين عملوا سابقا في شبكة BBC، وبتعليق صوتي من ديفيد أتينبورو، المذيع والكاتب وصانع الوثائقيات البريطاني الشهير.



وتقدم سلسلة “كوكبنا” Our Planet عجائب عالمنا الطبيعي في 8 حلقات، مع لقطات لم يتم تصويرها من قبل عن الطبيعة والحيوانات، وقد تم تصوير السلسلة على مدى 4 سنوات وفي 50 دولة في جميع قارات العالم، مع أكثر من 600 فرد تعاونوا معا لإنجازها.

وتتضمن وثائقيات نتفليكس، التي أتاحتها مؤخرا للمشاهدة المجانية، وثائقي “الخوذات البيضاء”، الذي يستعرض حياة 3 من عمال الإنقاذ العاملين في حلب بسوريا، والذي فاز بجائزة أوسكار 2017 لأفضل فيلم وثائقي قصير، بالإضافة إلى فيلم صهيون Zion والثالث عشر 13th والخلاصة: فن التصميم Abstract: The Art of Design وأطفال Babies، وغيرها.



