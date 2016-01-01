يمكن الآن مشاهدة وثائقيات شهيرة مجانا عبر موقع يوتيوب YouTube، بعد إتاحة نتفليكس Netflix لبعض أفلامها وحلقاتها القصيرة الوثائقية على يوتيوب، ليتمكن أي شخص من مشاهدتها على مستوى العالم.
وعلى رأس الوثائقيات التي أتاحتها نتفليكس للمشاهدة المجانية على يوتيوب، سلسلة “كوكبنا” الوثائقية Our Planet، والتي يقف ورائها فريق من المحترفين، الذين عملوا سابقا في شبكة BBC، وبتعليق صوتي من ديفيد أتينبورو، المذيع والكاتب وصانع الوثائقيات البريطاني الشهير.
وتقدم سلسلة “كوكبنا” Our Planet عجائب عالمنا الطبيعي في 8 حلقات، مع لقطات لم يتم تصويرها من قبل عن الطبيعة والحيوانات، وقد تم تصوير السلسلة على مدى 4 سنوات وفي 50 دولة في جميع قارات العالم، مع أكثر من 600 فرد تعاونوا معا لإنجازها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نتفليكس تتيح مشاهدة حلقاتها الوثائقية على يوتيوب مجانا.. منها سلسلة “كوكبنا” الشهيرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق