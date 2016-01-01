

الأطباء الصينيون يكتشفون طريقة للحماية من فيروس كورونا الأطباء الصينيون يكتشفون طريقة للحماية من فيروس كورونا

خلص علماء الفيروسات إلى أن التكتيك الرئيسي للعلاج يجب أن يستند على منع تدمير الهيموغلوبين.



لاحظ علماء من الصين ممن شاركوا في دراسة فيروس كورونا تدمير الهيموغلوبين في دم مريض مصاب بـCOVID-19 . وبناءً على ذلك، حدد الخبراء طريقة علاج ممكنة. الهيموغلوبين هو بروتين خاص ضروري لتبادل الغازات في رئتي الإنسان. يحدث تدهور كبير في الحالة الصحية للمصابين بسبب أن الهيموغلوبين يتعرض للهجوم من قبل البروتينات الفيروسية. تستجيب خلايا الرئة لهذا ويزيد الالتهاب، ويختنق المريض.



وبالتالي، وفقا للعلماء، يجب أن يبنى نموذج العلاج على حماية الهيموغلوبين من الهجمات الفيروسية. إذا كان هذا التكتيك صحيحًا، فإن قائمة كاملة من الأدوية مناسبة لمكافحة مرض مميت.

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على وجه الخصوص، سيساعد الكلوروكين المستخدم لمكافحة الملاريا في حماية الهيموغلوبين من هجوم البروتينات الفيروسية، ويمكن أن يمنع الدواء المضاد للفيروسات favipiravir ارتباط البروتينات ويمنع الفيروس تمامًا من دخول الخلايا السليمة. تم نشر الدراسة على بوابة ChemRxiv.وأكد الخبراء الصينيون أن نتائجهم لم يتم اختبارها وهي مناسبة للمناقشة الأكاديمية فقط. ومع ذلك، فإن الكلوروكين الذي اقترحه أطباء من الصين يستخدم بالفعل في مستشفيات بعض الدول لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.