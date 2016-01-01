أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج مرض كوفيد-19.
وحصل"هيدروكسي كلوروكوين" الذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، على ترخيص بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته، كما أنه ليس هناك حاليا أدوية معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19.
وتعتزم نوفارتيس الاستعانة بنحو 440 مريضا في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعا أميركيا. وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.
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التعليقات على "دواء كورونا" الأشهر يحصل على "فرصة جديدة"
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