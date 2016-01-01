رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مقترح إلغاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الكروي الجاري بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير.
وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن الكاف يرفض بشكل كامل فكرة إلغاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مشيرا إلى إنه تم الاستقرار على تحديد مواعيد مبدئية جديدة لإقامة الدور قبل النهائى من منافسات بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ، واستقر الكاف على إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات الأبطال بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء خلال أواخر شهر يونيو المقبل .
وأضاف : " فى حال عدم استقرار الأوضاع بالنسبة للسيطرة على كورونا فأن الكاف استقر على إقامة الدور قبل النهائى من أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال شهر يوليو ، وفى حال استمرار تفشي الكورونا حدد الكاف شهر أغسطس كخيار أخير لإقامة نصف النهائى ".
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التعليقات على الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه
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