

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو من المزرعة يبدأ من 28 جنيها وكرتونة البيض بـ32 جنيها أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو من المزرعة يبدأ من 28 جنيها وكرتونة البيض بـ32 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20- 4-2020 استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 28 جنيها للكيلو.



وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .



وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجلت سعر كرتونة البيض 32جنيها وتباع للمستهلك 35 - 39 جنيها.



والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".



وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.