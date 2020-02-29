

إقبال ضعيف على الـ«ياميش».. و«الحلوانية» يشكون الركود إقبال ضعيف على الـ«ياميش».. و«الحلوانية» يشكون الركود

سيطر الهدوء على مبيعات الياميش قبل أيام قليلة من شهر رمضان، وهو الموسم الرسمى لبيع الياميش، حيث اعتبر المواطن أن الياميش إحدى السلع غير الأساسية، وبالتالى لم تحظَ بالاهتمام الكافى والشراء كما كان فى السنوات السابقة.



وبحسب التجار، شهدت السوق تراجعًا كبيرًا فى المبيعات وعزوفًا واضحًا، معتبرين أن دخول نسبة تصل لنحو 30% من الياميش فى صناعة الحلويات كان إحدى وسائل إنقاذ هذه السوق.



فى سياق متصل، طالبت شعبة الحلويات بالسماح للمحال العاملة فى القطاع بالعمل، يومى الجمعة والسبت، والاستثناء من تطبيق حظر التجول خلال شهر رمضان، خاصة أن مبيعات الحلويات أحد أنماط شهر رمضان الأساسية.

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وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدوء يسيطر على سوق الياميش هذا العام، موضحًا أن صناعة الحلويات تستحوذ على نحو 30% من مبيعات الياميش، وهو ما يساهم فى تنشيط المبيعات إلى حد ما.وتراجعت القوة الشرائية على الياميش بنسبة كبيرة مدفوعة بتركيز المواطنين على الإنفاق على السلع الاستراتيجية فى إطار استعدادهم لشهر رمضان، فضلًا عن ضيق فترة السماح بالحركة ليلًا. وتوقع العطار انتعاشا محدودا فى حركة البيع، خلال رمضان، لكنه لن يعوض التجار خسارتهم.ويبلغ سعر جوز الهند ٦٠ جنيهًا فى المتوسط والزبيب ٥٠ جنيهًا وقمر الدين من ٢٥ جنيهًا حتى ٣٢، حسب النوع، بينما كيلو قمر الدين السورى يبدأ من ٨٠ جنيهًا.وطالب صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالسماح لمحال الحلويات بفتح أبوابها، يومى الجمعة والسبت، واستثنائها من قواعد حظر التجول المفروض ومعاملتها كمحال البقالة، ما قد يُجنّبها الخسائر الفادحة التى تعرضت لها صناعة الحلويات فى مصر، جرّاء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضح العبد لـ«المصرى اليوم» أن السماح بفتح محال الحلويات، يومى الجمعة والسبت، خلال شهر رمضان، أمر ضرورى قد يمنح الصناعة قُبلة الحياة، خاصة أن القوة الشرائية للمواطنين تنتعش خلال هذين اليومين، قائلًا: «ليس معقولًا أن يبدأ شهر رمضان يوم الجمعة المقبل، ومحال الحلويات مغلقة».وقال إن هناك قنوات اتصال مفتوحة على مدار اليوم والساعة مع الجهات المعنية فى الحكومة، لوضع حلول قد تساهم فى تفادى قطاع صناعة الحلويات من الانهيار، خاصة أنه يعانى من أزمات قبل وباء كورونا، مشيرًا إلى أن الخسائر قد تدفع بعضًا من صغار الحلوانية لتسريح العمالة، بسبب العجز فى توفير النفقات من أجور وضرائب وكهرباء ورسوم مكتب العمل وارتفاع أسعار المواد الخام فى الصماع، والتى تأتى معظمها مستوردة.وأكد رئيس شعبة الحلويات على أنه اتفق مع معظم تجار وصُناع الحلويات المنتمين للغرف التجارية على خفض هامش الربح حتى الحد الأدنى، لترويج البضاعة، ولجذب الزبائن، قائلا: «الزبائن قليلة جدا، والأسعار فى كل شىء مرتفعة، ولن نكون نحن والزمن عليه».مؤكدا أن أولوية استراتيجية الشعبة هو الحفاظ على العمالة فى المحال والمصانع قدر الإمكان، إذ إن الموسم الرمضانى مع موسمى عيد الفطر والمولد النبوى فى الغالب يغطى مصاريف العام كله.وأشار إلى أن سوق الحلويات تعانى من ارتفاع المواد الخام المستوردة الداخلة فى الصناعة، كالمكسرات ومواد التعبئة والتغليف والتى تمثل نحو ٥٠% من المواد الخام، فضلًا عن توقف استيرادها بسبب الإغلاق فى معظم الدول المصدرة، ما دفع الحلوانية لخفض إنتاجهم هذا الموسم، والذى يشهد فى الغالب انتعاشة فى السوق، محذرا من عدم وضع حلول: «المحال قد تغلق أبوابها».وقال «العبد»، إن المبيعات المتوقعة لشهر رمضان لن تزيد على ٣٠% من النسب الاعتيادية، بسبب أجواء أزمة كورونا، متوقعًا غلق بعد المحال لتعرضها لخسائر.وأبدى استياءه من فتح محال الحلويات فى الإسكندرية ودمياط، يومى الجمعة والسبت، على حد قوله، مطالبًا بمعاملة محال القاهرة الكبرى بالمثل، خاصة مع حلول شهر رمضان، قائلًا: «الهايبرات مفتوحة وتبيع الحلويات أيضًا».