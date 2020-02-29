

6 دول تصدر لها مصر الجلود الخام ومطالب بإعادة تصديره كمنتج نهائى 6 دول تصدر لها مصر الجلود الخام ومطالب بإعادة تصديره كمنتج نهائى

قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن مصر تصدر جلودًا من الصناعة المحلية إلى 6 دول حول العالم وهى إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والصين، وتركيا، والهند، موضحًا أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم ومن ضمنها هذه الدول ومصر عطلت الصادرات إليها لحين استقرار الأوضاع ومعاودة التصدير مرة أخرى، وأن الحل الوحيد للحد من خسارى القطاع الصناعى هو معادوة تصدير الجلود كمنتج نهائى فى صورة حذاء إلى الدول التى فقدتها الصادرات المصرية من قبل.



وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر كانت تصدر أحذية إلى الدول الأفريقية والعربية التى كان لنا فيها تواجد كبير وأخذته الصين ومنها السعودية، واليمن، والسودان، والأردن وغيرها من الدول التى كانت تحصل على الجلود المصرية كمنتج نهائى وتوقفت بعد غزو المنتجات الصينية كل دول العالم خلال السنوات الماضية قبل أزمة انشار فيروس كورونا.



وأوضح الفولى أن الصادرات الطبية والغذائية هى الأولى فى غزو الأسواق خلال فترة أزمة كورونا حاليًا، خاصة أن السلع الأخرى التى كانت تصدرها مختلف القطاعات متوقفة نسبيًا عن العمل بعد مطالب المستوردين فى تأخير أى شحنات متعاقد عليها من مصر خلال الفترة الحالية، ولحين عودة الحياة إليهم مرة أخرى، موضحًا أن الكثير من مصانع الأحذية العالمية لديها مخزون لا يقل عن شهرين ولم تتأثر عند عودة العمل بتأخر وصول السلع إليها.

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وأشار عضو المجلس التصديرى للجلود، إلى أن مصر تصدر سنويًا 100 مليون قدم، ولابد من فتح أسواق جديدة لمنع تعرض صناعة ودباغة الجلود للضرر من زيادة معدلات الإنتاج وغياب الطلب عليها محليًا وعالميًا.