تعرّف على أسعار الذهب اليوم

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تعرّف على أسعار الذهب اليوم

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا، الإثنين، تزامنًا مع استمرار غلق الصاغة، تنفيذًا لقرار غلق المحال التجارية، وتوقف حركة العمل.

وأضاف «رزق» في تصريح لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن أسعار الذهب مستقرة منذ 4 أيام، حيث سجل سعر الأونصة 1683 دولار في البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية 825 جنيه، بينما سجل عيار 21، 720 جنيه، فيما سجل عيار 18، 617 جنيه، وسجل سعر جنية الذهب 5900 جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

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