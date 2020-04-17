

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، على شاشات جميع البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 15.70 للشراء و15.80 للبيع على سعر الدولار؛ حيث تكرر هذا السعر في 14 بنكا.



وتواصل جميع البنوك العاملة في السوق المحلية غلق أبوابها لليوم الثاني على التوالي بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ومن المقرر أن تستأنف عملها صباح غد الثلاثاء الموافق 21 أبريل/نيسان 2020.

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كذلك، استقر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي، كما بقيت أسعار العملات العربية ثابتة مع تكرار نفس مستويات الأمس للريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.ويحافظ الجنيه المصري على سعره ثابتا منذ نحو أسبوعين رغم ضغوط نقص مصادر النقد الأجنبي في ظل التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على السياحة وإيرادات قناة السويس.وأمس الأحد، سجلت مصر 112 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 3144 حالة، والوفيات إلى 239 متوفى.وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد ثبتت التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.وقال محمد معيط وزير المالية المصري، الأحد، إن قرار ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني رغم الجائحة يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا.وكانت مصر قد اتخذت عدة تدابير لتخفيف تأثير تفشي كورونا على الشركات.أعلى سعر للدولار في مصروجاء أعلى سعر للدولار لدى بنك مصر إيران "ميد بنك" عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.وسجلت العملة الخضراء سعرا أعلى قرشا واحدا في الشراء وأقل قرشا في البيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.السعر المهيمنوهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات 14 بنكا من البنوك العاملة في مصر.وتكرر هذا السعر في بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية وعودة والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي والمشرق وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.أقل سعر للدولار في مصروجاء أقل سعر للدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعرا خامسا عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.سعر اليورو والإسترلينيوسجل اليورو 17.01 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.53 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.سعر الريال والدرهم والديناروبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.85 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.