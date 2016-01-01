الإفطار فى رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟ .. أمين الفتوى يجيب

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قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الليل عند العرب يبدأ بالمغرب والأذان أو مدفع الإفطار كلا منهما علامة على غروب الشمس.



وأضاف "ممدوح" خلال البث المياشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال « هل يكون الإفطار فى رمضان بسماع أذان المغرب ام بسماع مدفع الإفطار؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ منْ هَا هُنَا، وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطر الصَّائم»، وهذا هو معنى قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالعبرة فى هذه المسألة هى غروب الشمس ، والأذان أو المدفع هما علامتان على غروب الشمس فإذا علم الصائم أن الغروب قد حل فإنه يفطر فى هذا التوقيت سواء سمع الأذان أو المدفع أو لم يسمع شيئا منهما.



هل بلع الريق يفسد الصيام

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قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن بلع الريق أثناء الصوم لا يفطر، فقال الفقهاء إن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها.جاء ذلك خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته على سؤال مضمونه « هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام؟»، مضيفا أنه يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام، فهو من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها بمعنى أن الريق ملازم للإنسان، كما أنه لا يمكن الاحتراز منه.المفتي يوضح توقيت الإفطار والفجر للصائمقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن المجمع عليه بين المسلمين سلفًا وخلفًا، أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وأن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق، علامته الدقيقة المنضبطة هي: أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل وعلى ذلك دلّت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، حتى صار يُشكِّل جزءًا من هُوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية.وأوضح المفتي في فتوى له : يضاف إلى ذلك إقرارُ هذا الوقت من علماء مصر على مَرِّ عقودٍ من الزمان؛ حيث كان علم الهيئة من العلوم المقررة في الأزهر الشريف، ولم ينكر ذلك أحدٌ من أهل العلم والفتوى في مصر على مدى قرنٍ من الزمان، مع توقف صلاتهم وصيامهم على صحة ذلك، وهم أئمة الأمة وسادة أهل العلم فيها؛ فكان ذلك إجماعًا واضحًا من علماء مصر وفلكيّيها وأهل الهيئة فيها على صحة هذا التوقيت.