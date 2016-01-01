عبد الغني: شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد متأخرة

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صورة الخبر: عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

صرح عبد الغني عبر قناة TEN "الأهلي من حقه أن يشكو لاتحاد الكرة، ولنفترض أن عبد الله مدان، وأعلن اعتزاله، من سيدفع مبلغا يوازي 32 مليون جنيه؟".

وأضاف "المبلغ كبير جدا، والشكوى متأخرة، لقد انضم عبد الله السعيد لبيراميدز قبل موسم ونصف، كنت حينها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة، هل ظهرت المشكلة فجأة؟".

وتابع "الاتحاد الدولي أبعد نفسه عن الأمر، وترك النزاع بين ناديين مصريين، واتحاد الكرة سيناقش هل يستحق الأهلي المبلغ أم لا؟، الحالة بها لغط، عبد الله السعيد 35 سنة.. أمامه موسم أو اثنين في الملاعب، لن يدفع مليوني دولار وهو ينهي مسيرته.. هل هذا منطقي؟".

واستطرد مجدي عبد الغني "لقد فسخ أهلي جدة وعبد الله السعيد التعاقد بالتراضي، هذه الخطوة تفتح بابا للكلام، فلم تحدث مشكلة بين اللاعب والنادي مثل حالات عصام الحضري وكهربا وشيكابالا بفسخ التعاقد من طرف واحد".

وأتم عبد الغني تصريحاته "اللوائح تنص على أنه طالما ناد باع لاعبه لفريق آخر، فلا يحق له الحصول على أموال أخرى، لكنني لم أر التعاقد الخاص بانتقال عبد الله السعيد من الأهلي إلى أهلي جدة، ولكن طالما فسخ العقد بالتراضي، لماذا يحصل النادي الأهلي على أموال؟".

المصدر: في الجول

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