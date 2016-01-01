صرح عبد الغني عبر قناة TEN "الأهلي من حقه أن يشكو لاتحاد الكرة، ولنفترض أن عبد الله مدان، وأعلن اعتزاله، من سيدفع مبلغا يوازي 32 مليون جنيه؟".
وأضاف "المبلغ كبير جدا، والشكوى متأخرة، لقد انضم عبد الله السعيد لبيراميدز قبل موسم ونصف، كنت حينها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة، هل ظهرت المشكلة فجأة؟".
وتابع "الاتحاد الدولي أبعد نفسه عن الأمر، وترك النزاع بين ناديين مصريين، واتحاد الكرة سيناقش هل يستحق الأهلي المبلغ أم لا؟، الحالة بها لغط، عبد الله السعيد 35 سنة.. أمامه موسم أو اثنين في الملاعب، لن يدفع مليوني دولار وهو ينهي مسيرته.. هل هذا منطقي؟".
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التعليقات على عبد الغني: شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد متأخرة
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