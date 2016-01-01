مع ظهور علامات في بعض مناطق العالم على تراجع حدة فيروس كورونا، قررت بلدان تخفيف اجراءات الاغلاق والعزل في أوروبا وآسيا.
وفق وسائل إعلام، قررت النرويج اعادة فتح دور الحضانة للأطفال بعد شهر من الإغلاق، بجانب عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى.
كما قررت السلطات الهندية أن تبدأ اليوم تخفيف قيود الحظر فيما يتعلق ببعض الأنشطة الاقتصادية.
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التعليقات على في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا
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