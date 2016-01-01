في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا



3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر

مع ظهور علامات في بعض مناطق العالم على تراجع حدة فيروس كورونا، قررت بلدان تخفيف اجراءات الاغلاق والعزل في أوروبا وآسيا.



وفق وسائل إعلام، قررت النرويج اعادة فتح دور الحضانة للأطفال بعد شهر من الإغلاق، بجانب عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى.



كما قررت السلطات الهندية أن تبدأ اليوم تخفيف قيود الحظر فيما يتعلق ببعض الأنشطة الاقتصادية.

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وأعلنت نيوزيلاندا عن استعدادها لتخفيف إغلاقها خلال أسبوع، وذلك مع تباطؤ حدة الفيروس في البلاد.وبهذا تنضم هذه البلدان الثلاثة إلى العديد من البلدان حول العالم، التي تستعد لتخفيف من حدة الإغلاق بالتزامن من انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، أو خففت العزل بالفعل مثل ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استعداد بلاده لفتح الاقتصاد مرة أخرى بداية من الأول من مايو المقبل.