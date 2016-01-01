مصدر مجهول.. كورونا يقتحم مصانع العاشر ورئيس اتحاد العمال يكشف مفاجأة.. فيديو

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كورونا يقتحم مصانع العاشر

قال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن ظهور حالات كورونا في معظم مصانع العاشر من رمضان جاء بالرغم من اتخاذ إجراءات احترازية على أعلى مستوى.

وتابع في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أن هناك دوريات على كافة المصانع للكشف المبكر على العمال، مشيرا إلى أن العدوى مجهولة ، قائلاً: "مش عارفين جاية منين من جوا او من برة".

وأضاف :"أول ما ظهرت حالة في مصنع تم غلقه وإعطاء إجازة لكافة العمال وتم تعقيم كافة أرجاء المصنع على الفور".

وأكد : "عمال مصر هم جنودها في الوقت الحالي ونحييهم ونؤكد لهم ان الدولة تقف بجانبهم ، كما نقول للمستثمر اهم حاجة عندك عمالك".

وعن مستوى الإجراءات الاحترازية في المصانع أكد أنها قوية في بعضها ولا توجد في البعض الآخر ولابد من من وجود دور ثقافي في المصنع.

المصدر: elbalad

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