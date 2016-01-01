قال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن ظهور حالات كورونا في معظم مصانع العاشر من رمضان جاء بالرغم من اتخاذ إجراءات احترازية على أعلى مستوى.
وتابع في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أن هناك دوريات على كافة المصانع للكشف المبكر على العمال، مشيرا إلى أن العدوى مجهولة ، قائلاً: "مش عارفين جاية منين من جوا او من برة".
وأضاف :"أول ما ظهرت حالة في مصنع تم غلقه وإعطاء إجازة لكافة العمال وتم تعقيم كافة أرجاء المصنع على الفور".
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التعليقات على مصدر مجهول.. كورونا يقتحم مصانع العاشر ورئيس اتحاد العمال يكشف مفاجأة.. فيديو
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