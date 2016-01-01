مستشار الرئيس للصحة: أعداد مصابى كورونا تسير فى المنحنى الأفقى وعلينا الالتزام

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صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ضرورة الحرص الشديد والالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين.

وشدد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، على أنه لا يجب التراخى، لأن العدد زاد بالأمس، وما زلنا نسير في المنحنى الأفقى، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مؤكدا أن الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نقى أنفسنا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "كل الدولة تتابع بدقة وشدة كل النتائج التي أمامنا وأى خطوة احترازية تتم حسب كل مرحلة، وأن الإجراءات المشددة يوم شم النسيم للحد من التجمعات والتكتلات البشرية، وكل مرحلة يتم التفاعل معها بإجراءات تتوافق مع هذه المرحلة، وستحدث إجراءات تتوافق مع شهر رمضان، لا خيام أو تجمعات".

وعن الدواء الياباني، قال إن الآلة المصرية العلمية الطبية والبحثية من أول لحظة تعمل 24 ساعة حتى تعرف ما هو مناسب من علاجات وما هو متاح وأفضل ما يمكن عمله للمريض والوقاية وتستشف من العالم كله ما هى التجارب الناجحة للمرضى في بلاد أخرى مثل الصين أو إيطاليا، موضحاً أن الدواء الياباني يستخدم ضد الفيروسات في اليابان منذ 2014 ويعالج الفيروسات العادية والموسمية، والصين في تجربتها أنتجوا مثيلا للدواء الياباني وأعطى نتائج إيجابية لتحول الحالات الإيجابية والسلبية وتم التوصية به وتم استخدامه في هذه الحالات، وهناك أدوية أخرى كثيرة، مردفاً: "هذا الدواء جبنا منه كمية ودخلتنا في تجارب سريرية ونرى تأثيره".

المصدر: elbalad

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