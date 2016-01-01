

عالم يكشف حقيقة انتشار كورونا منذ ستة أشهر عالم يكشف حقيقة انتشار كورونا منذ ستة أشهر

قال علماء لصحيفة the sun البريطانية أن فيروس كورونا كان من المحتمل أن يبدأ في التفشي قبل ستة أشهر، حيث كشفوا عن أصل الفيروس بعد تحليل عدد كبير من سلالات الفيروس من جميع أنحاء العالم.







قال بيتر فورستر عالم الوراثة بجامعة كامبريدج إن الفيروس ظهر ما بين 13 سبتمبر قبل أن يصيب ما يقرب من مليوني شخص في جميع أنحاء العالم، وربما قد يكون تحول الفيروس إلى شكله النهائي، وبدأت العدوى في الإنتقال في 7 ديسمبر.



قد يعجبك أيضا...

قام فريق بتحليل السلالات المختلفة لفيروس كورونا بإستخدام شبكة وراثية للكائنات الحية من خلال طفرة جينية بجنوب ووهان بالصين.وذكرت الصحيفة أنه يمكن للعلماء تتبع أصل انتشار الفيروس العالمي بشكل أكثر دقة مع كل سلالة قامو بتحليلها من خلال حساب الطفرات.يعتقد أن فيروس Sars-CoV-2 هو الذي تسبب في انتشار Covid-19، الذي نشأ من الخفافيش،وقد وجد أنه يشارك في 96 في المئة من الجينات المتطابقة مع فيروس كورونا الموجود في فضلات الخفافيش.وأضاف العلماء أن الفيروس ربما ينتشر بين الحيوانات والبشر لسنوات إلى أن يتطور تدريجيًا ويتفشى بين ملايين الأشخاص.يذكر أن زعمت شائعات على الإنترنت أن الفيروس تم صنعه في أحد المختبرات بواسطة الجيش الأمريكية، بينما يزعم آخرون أنه تم انشاؤه لوقف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ومؤخرًا قيل أن الفيروس نشأ في مختبر للسلامة البيولوجية في ووهان.وبعد انتشار تلك الأقاويل، نفى جميع العلماء نظرية المؤامرة بسبب الألة العلمية التي تشيير إلى وجود الفيروس الطبيعي.