كشف تقرير جديد عن ظروف العمل في أمازون عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا في أكثر من نصف مخازن الشركة في الولايات المتحدة، ويتنبأ بأن المرض سينتشر بشكل كبير بين العمال في الأسابيع المقبلة، حيث تم إعداد التقرير من جانب مجموعات حقوق العمال تحالف أثينا وهيدج كليبرز، باستخدام بيانات من وكالات الصحة الحكومية ومجموعة من مصادر الأخبار المحلية والوطنية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، جاء في التقرير، أن ما يقرب من 75 من مرافق المستودعات الأمريكية البالغ عددها 110 في الولايات المتحدة لديها عامل واحد على الأقل مصاب بـCOVID-19، وبدون تدخل تتوقع أن أعداد الحالات بين عمال أمازون ستزداد بشكل كبير.
وجاء بالتقرير: “أمازون مسؤولة عن عدم تحولها لناقل لفيروس كورونا، على عكس ما يحدث”، وأوصى التقرير، أنه يجب على الشركة حماية صحة وسلامة أكثر من 250.000 شخص في 110 مخازن أمريكية، وغيرهم من عمال خدمة التوصيل”.
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التعليقات على تقرير: أكثر من نصف مستودعات أمازون الأمريكية بها إصابات بفيروس كورونا
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