قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان فرض شرعي على المكلف ، ولا يُسقط الصيام إلا السفر أو العجز عنه بمرض ونحوه، منوهًا بأنه في ظل ما نعيشه من انتشار وباء كورونا وإصابة الكثيرين به ، فإن المرجع في إفطار المصابين به هو تقدير الأطباء.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فالمرجع في إفطارهم تقدير الأطباء، فإن نصحوهم بالفطر وجب عليهم ذلك، وكذلك الحال فيمن يباشر حالاتهم إذا لزم الأمر ، وعلى الإنسان الاستجابة لأمر الطبيب .
وشددت على ضرورة اللالتزام بالقرارات الصحية العامة التي صدرت من الجهات المختصة ، و أخذ توجيهات الأطباء والجهات الصحية المختصة على محمل الجد واليقين ، من غير استهتار أو تهوين.
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التعليقات على صيام المصابين بفيروس كورونا والأطباء المعالجين.. الإفتاء تحسم هل يفطرون؟
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