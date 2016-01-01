مادة طبيعية تطهر اللثة من الميكروبات والبكتريا



مادة طبيعية تطهر اللثة مادة طبيعية تطهر اللثة

يعاني عدد كبير من الناس من بعض المشاكل الصحية في اللثة ويترتب عليها العديد من المشكلات الاخرى مثل: رائحة الفم الكريهة، المعاناة من الام ، مشاكل الاسنان.



وتعد صحة اللثة هى المفتاح للاستمتاع بفم صحى خال من المشكلات والأمراض لذا يجب الاعتناء بها ومعرفة المواد الطبيعية الآمنة التى تساعدنا فى الحفاظ عليها وتطهيرها من الميكروبات والبكتريا.



وذكر موقع " boldsky" يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والبكتريا التى تعيش في الفم مما يجعل صحة اللثة أفضل ويحمى من مشكلة رائحة الفم الكريهة،كما ان زيت جوز الهند مفيدة لعلاج نزيف اللثة وتساعد على منع تكرار المشاكل في الفم.

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تتمثل طريقة استخدام زيت جوز الهند في علاج مشاكل اللثة و تطهير الفم من الميكروبات بوضع كمية سخية منه على اللثة لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم بصقه، وتكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.