للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

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عصير الخضار


يحتاج الجسم إلى تناول بعض المشروبات الصحية على الريق بعد ساعات طويلة من النوم لترطيب الجسم وتحفيز الأعضاء ومنحه الطاقة والنشاط.
وهناك بعض المشروبات التي يفضل تناولها على الريق قبل نصف ساعة من الإفطار ومن بينها عصير الخضار الذي نصح به موقع health24 فهو صحي وينشط الجسم.

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مكونات عصير الخضار :
نصف حزمة بقدونس
نصف حزمة كرفس
خس طازج
اعواد جرحير طازجة
اعواد السبانخ
كوب ماء

طريقة عمل عصير الخضار :
في الخلاط ضيفي كل الخضروات مع كوب الماء واخلطيهم جيدا حتى يتم فرم الخضروات الورقية الصحية وتذوب مع الماء
يفضل عدم تصفية الخليط حتى يستطيع الجسم الاستفادة بكل عناصره الغذائية
يتم تناول كوب من الخليط على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار بحوالي ساعة أو ٣٠ دقيقة .

فوائد عصير الخضار :
يقوي جهاز المناعة
غني بفيتامين سي
يسهل امتصاص الجسم للحديد
يساعد في حرق الدهون
يساعد في انقاص الوزن
الخضروات الورقية عامة تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها الجسم خلال هذه الفترة
يمنح الجسم الطاقة و النشاط
يسهل عملية الهضم
يوازن عملية التمثيل الغذائي.

المصدر: موقع health24

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