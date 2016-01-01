للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

يحتاج الجسم إلى تناول بعض المشروبات الصحية على الريق بعد ساعات طويلة من النوم لترطيب الجسم وتحفيز الأعضاء ومنحه الطاقة والنشاط.
وهناك بعض المشروبات التي يفضل تناولها على الريق قبل نصف ساعة من الإفطار ومن بينها عصير الخضار الذي نصح به موقع health24 فهو صحي وينشط الجسم.
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مكونات عصير الخضار :
نصف حزمة بقدونس
نصف حزمة كرفس
خس طازج
اعواد جرحير طازجة
اعواد السبانخ
كوب ماء
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