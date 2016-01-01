السكتات القلبية.. حيل لتحمي نفسك وأطعمة كارثية توقفي عنها



السكتات القلبية السكتات القلبية

تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان، ويعتبر الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو لهم تاريخ سابق مع جلطات الدم في أي مكان هم الأكثر عرضة للإصابة بهم.. إليك حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتات الدماغية



نشر موقع " health line " عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية، وتشمل :



1- نظام غذائي صحي والتقليل من نسبة الأملاح التي تضاف إلى الطعام عند تحضيره.

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2- ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.3- الإقلاع عن التدخين فهو يهدد صحة القلب، لأنها تتسبب في انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى حدوث خلل بعملية الدورة الدموية بالجسم4- ضبط ضغط الدم عن طريق قياسه بشكل دوري، وفي حالة ارتفاعه عن معدلاته الطبيعية، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص5- فحص السكر بانتظام مع عدم الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة6- الحفاظ على مستوى الكوليسترول بالدم واتباع نظام غذائي صحي يساهم في ضبط نسبته بالجسم.أطعمه توقفى عن تناولها لتحمى نفسك من السكتات الدماغي. 1. الجبن المملحة..2. الحساء المعلب3. الجمبرىتحسين تدفق الدم وحمايتك من السكتات الدماغيةعلى الجانب الأخر إليك طرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية1. كونى نشيطه2. شد العضلات3. التأمل في كثير من الأحيان