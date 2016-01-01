تدمر المناعة.. 10 أعراض للأنيميا تستوجب الفحص

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أعراض للأنيميا تستوجب الفحص

يعاني نسبة كبيرة من الشعب المصري، سواء للكبار أو الأطفال من أزمة الأنيميا التي تعود بشكل رئيسي إلى سوء التغذية وتظهر المناعة على الشخص بصورة ملحوظة من خلال بعض الأعراض التي يعاني منها يوميًا، والتي تتطلب الاهتمام لأن الإصابة بالأنيميا يسبب ضعف جهاز المناعة الذي يحمي الجسم من أي مرض وعدوى.

إليك أهم علامات وأعراض فقر الدم التي تحتاج استشارة الطبيب وإجراء فحوصات لمعرفة نسبة الهيموجلوبين في الدم:

- إعياء
- ضعف عام
- جلد شاحب ووجه أصفر

- عدم انتظام ضربات القلب
- ضيق في التنفس
- الدوخة أو الدوار
- ألم في الصدر
- اليدين والقدمين الباردة
- صداع الرأس

المصدر: elbalad

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