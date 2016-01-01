عادة مدمرة تقع فيها السيدات وتضر بجمالهن

تقع أكثر السيدات فى عادة مدمرة تضر بجمالهن ، وتسبب اضرار للبشرة ، على الرغم من أنهن يحرصن دائما على الاعتناء الدائم بأنفسهن ، ألا أن هذه العادة تقف عائق أمام جمالهن .
كما يعتبر الاعتناء بصحة البشرة هو أمر ضروري جدًا ولا يتطلب مجهودًا كبيرًا ، لذلك عليك الحرص على اكتشاف هذه العادة الخاطئة .
ونشر موقع brightside المعني بالصحة والجمال عادة يومية مدمرة لن يتوقعها احد تؤثر علي صحة البشرة ونضارتها وهي :
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