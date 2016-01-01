طريقة عمل مخلل مشكل لشهر رمضان

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مخلل مشكل

نقدم لكم طريقة عمل مخلل مشكل بخطوات الشيف أميرة شنب بخطوات الشيف أميرة في المطبخ مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ.

مقادير مخلل مشكل
خيار جزر
كرفس بالعيدان
ورق كرفس فقط
بصل قاورما
زهر قرنبيط
فلفل أحمر شرائح عريضة
كوب سكر
نصف كوب خل حسب الرغبة
كوب ملح ليمون
ماء ساخن
فلفل أحمر حار
ربع كوب مستردة حب
ملعقة كبيرة كزبرة حب

- طريقة عمل مخلل مشكل
* اخلطي ملح الليمون مع الماء الساخن و السكر و الخل جيدا حتى يذوب تماما
* رصي الجزر و الخيار فى البرطمانات المعقمة جيدا مع وررق الكرفس
* ضيفى الكزبرة و المستردة الحب ثم ضيفى عيدان الكرفس ثم الفلفل الأحمر والحار و القرنبيط
* ضعى البصل القاورما ثم ضعى السائل المجهز ويجب أن يغطى الخليط تماما
* ضعى رشة من الزيت ثم يغلق البرطمان بعد أن يبرد تماما

المصدر: elbalad

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