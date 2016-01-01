هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

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سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبة مفيدة ومحببة للأطفال، ولذلك نقدم لك طريقة عمل البرجر فى المنزل بخطوات سهلة من البطاطس المقلية.

مكونات ساندوتش البرجر
- برجر مشوي
- سلامي مدخن
- تركي مدخن
- مكعبات طماطم
- ريحان
- زيتون مفروم
- زيت زيتون
- خل بلسمي
- زبدة

طريقة تحضير سندوتش برجر مع لحوم مدخنة
* تخلط مكعبات طماطم صغيرة مع الريحان، زيتون مفروم، البصل مفروم، زيت الزيتون، الخل البلسمي والملح والفلفل

* يدهن العيش بزبدة ويحضر السندوتش ويقدم

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مقادير بطاطس مبهرة في الفرن​
بطاطس ويدجز بالقشر
بودرة بصل
بودرة ثوم
زعتر جاف
بابريكا
زيت
دقيق

- للتقديم
كاتشب
مايونيز
طريقة تحضير بطاطس مبهرة في الفرن​
* تتبل البطاطس بباقي المقادير
* تدخل الفرن حتى تمام الطهي
* تقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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