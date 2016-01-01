تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبة مفيدة ومحببة للأطفال، ولذلك نقدم لك طريقة عمل البرجر فى المنزل بخطوات سهلة من البطاطس المقلية.
مكونات ساندوتش البرجر
- برجر مشوي
- سلامي مدخن
- تركي مدخن
- مكعبات طماطم
- ريحان
- زيتون مفروم
- زيت زيتون
- خل بلسمي
- زبدة
طريقة تحضير سندوتش برجر مع لحوم مدخنة
* تخلط مكعبات طماطم صغيرة مع الريحان، زيتون مفروم، البصل مفروم، زيت الزيتون، الخل البلسمي والملح والفلفل
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التعليقات على هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية
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