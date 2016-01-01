أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج ٢٥ حالة اليوم من مصابى فيروس كورونا المستجد.
ومن بينهم أطفال عقب شفائهم وتحسن صحتهم من عزل المدينة الجامعية ومستشفى تمى الأمديد .
وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود العظيمة التى يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض فى سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.
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التعليقات على انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية
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