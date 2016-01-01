انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية



خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج ٢٥ حالة اليوم من مصابى فيروس كورونا المستجد.



ومن بينهم أطفال عقب شفائهم وتحسن صحتهم من عزل المدينة الجامعية ومستشفى تمى الأمديد .



وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود العظيمة التى يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض فى سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

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مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين فى مستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد والمدينة الجامعية بالمنصورة يتلقون العلاج بانتظام طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ويتماثلون للشفاء وسيتوالى خروجهم تباعا بعد شفائهم.