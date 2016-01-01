إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا

آخر الأخباراخبار مصر › إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا

صورة الخبر: طب قصر العيني
طب قصر العيني

كشف مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا المستجد،لافتا إلى أنه بعد إجراء تحاليل طبية لزوجته وجاءت نتائجها إيجابية.

وأوضح المصدر، أن وكيل طب قصر العيني، موضوع علي جهاز الفنتيليتور ، لإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أنه تم عزل وكيل طب قصر العيني، وزوجته، بمستشفي عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.

وأوضح، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، 60 طبيبا، وتوفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34436

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager