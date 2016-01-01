كشف مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا المستجد،لافتا إلى أنه بعد إجراء تحاليل طبية لزوجته وجاءت نتائجها إيجابية.
وأوضح المصدر، أن وكيل طب قصر العيني، موضوع علي جهاز الفنتيليتور ، لإصابته بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر، أنه تم عزل وكيل طب قصر العيني، وزوجته، بمستشفي عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق