

طب قصر العيني طب قصر العيني

كشف مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا المستجد،لافتا إلى أنه بعد إجراء تحاليل طبية لزوجته وجاءت نتائجها إيجابية.



وأوضح المصدر، أن وكيل طب قصر العيني، موضوع علي جهاز الفنتيليتور ، لإصابته بفيروس كورونا.



وأضاف المصدر، أنه تم عزل وكيل طب قصر العيني، وزوجته، بمستشفي عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.

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وأوضح، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، 60 طبيبا، وتوفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).