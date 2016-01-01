رئاسة النادي .. مرتضى منصور يعلن عن قرارات مصيرية فى الزمالك



المستشار مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن العديد من القرارات المهمة التي يعتزم النادي الأبيض اتخاذها خلال الفترة المقبلة.



وأعلن مرتضى منصور بشكل رسمي عبر قناة النادي، عن الترشح مجددا لرئاسة نادى الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، بعد أن كان يفكر فىعدم نزول انتخابات القلعة البيضاء.



وقال مرتضى منصور إن الجماهير طالبته بالنزول والترشح على الرئاسة لمصلحة النادى، وبناء على رغبة الجماهير قررت الترشح فى الانتخابات المقبلة.

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وأكد مرتضى منصور على بقاء الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة وتجديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الكروي الجاري .ونجح كارتيرون فى خطف كل الأنظار إليه بعد أن نجح فى قيادة الأبيض لتحقيق بطولتى كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب الترجي التونسي والأهلي ، بجانب السير بخطى ثابتة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل إلى الدور قبل النهائى منها.كما قرر مرتضى منصور وضع سقف لجميع لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، بالإضافة إلى عدم الدخول فى منافسة مع أى ناد بشأن الحصول على لاعبين وهو ما ينتج عنه ارتفاع أسعار اللاعبين فى ظل قناعات رئيس الزمالك الكاملة أن أسعار اللاعبين أصبحت خارج السيطرة.