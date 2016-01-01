حيل سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ والرنجة

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حيل سريعة تخلصك من رائحة الفسيخ والرنجة


أول ما يشغل بال محبي تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم هو التخلص من رائحة الفم الكريهة.. إليك وسيلة سريعة وآمنة للتخلص من راحة الفم الكريهة بخطوات بسيطة يقدمها موقع برايت سايد

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1.أوراق النعناع .. يترك فمك يشعر بالانتعاش ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة أيضًا.

2. الزنجبيل .. يمكنك مضغ بعض قطع من الزنجبيل لتحطيم الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.

3. القرفة .. تقلل من رائحة الفم الكريهة القرفة، لأنها تحطم المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم.. إلى جانب ذلك، يعطي الفم رائحة لطيفة.

4. البرتقال .. يمكن أن يساعد أيضًا تناول البرتقال أو أي فاكهة غنية بفيتامين C في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، حيث يمكن لفيتامين C أن يدمر البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم مع الحفاظ على رطوبة فمك.. أيضًا يساعد فيتامين C على زيادة إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

7. البقدونس ..المحتوى العالي من الكلوروفيل في التخلص من رائحة الفم الكريهة.. ويساعد البقدونس في تحطيم مركبات الكبريت، مما يجعله عاملًا فعالًا في مكافحة رائحة الفم الكريهة.

المصدر: موقع برايت سايد

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