هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن نجرسكو ودجاج كرسبي ستربس



طاجن نجرسكو طاجن نجرسكو

تحتار الأمهات يوميا في نوعية الوجبات والأصناف لأفراد أسرتها خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، حيث تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الأكلات ، وفي نفس الوقت يحتاج الجسم لتناول أطعمة صحية لتعزيز جهاز المناعة.



اليكي طريقة عمل طاجن نجرسكو مع دجاج كرسبي ستربس :



اولا طاجن النجرسكو

مدة التحضير : ساعة

الكمية : يكفي ٤ أفراد

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مكونات النجرسكو :كيس مكرونة بينانصف كيلو بانيه مقطع شرائح كالشاورمابصلة مفرومةملح و فلفل اسودنصف كوب ماءمكونات البشاميلنصف كيلو حليبملعقتين دقيقمكعب مرقةملح و فلفل اسودطريقة عمل النجرسكوقطعي البانيه شرائح صغيرة وشوحيها مع البصل والبهارات على النار ثم ضيفي كوب ماء واتركيها تغلي قليلااسلقي المكرونة وصفيهاالبشاميلسخني الحليب ، وفي وعاء آخر ضيفي ملعقتين دقيق إلى ملعقتين زبدة وقلبيهم دقيقتين ثم اسكبي الحليب الساخن وومكعب المرقة واستمري في التقليب وضيفي رشة ملح و فلفل وقلبيه حتى تحصلي على القوام المتماسكفي الطاجن ضيفي طبقة من المكرونة المسلوقة ثم وزعي شراىح البانيه ثم طبقة أخرى من المكرونة ووزعي البشاميل على السطح ثم ضيفي الجبنة الموتزاريلا على السطح وادخليها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة .ثانيا دجاج كرسبي ستربسالمكوناتنصف كيلو بانيهنصف كوب كورن فليكسنصف كوب بقسماط مطحوننصف كوب دقيق3 بيضاتملعقة خلملح و فلفل اسودملعقة ثوم بودرةزيت للقليطريقة عمل دجاج كرسبي ستربس :بعد تنظيف قطع البانيه قومي بتقطيعها أصابع متوسطة الحجمفي وعاء اخلطي الدقيق مع البقسماط المطحون مع الكورن فليكس المطحونضيفي الملح و الفلفل والثوم بودرةاخفقي 3 بيضات مع ملعقة خل في وعاء اخرقومي بغمس أصابع الدجاج في البيض ثم اغمسيها في خليط الدقيق والبقسماطاتركي أصابع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة قبل القليبعد ساعة سخني الزيت ثم اقلي أصابع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون .