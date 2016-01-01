الحرس الثوري الإيراني يطلق تهديدات للسفن الأمريكية في الخليج العربي



الحرس الثوري في ايران الحرس الثوري في ايران



حذر الحرس الثوري في ايران من أن قواته "سترد بحزم" على أي محاولات استفزاز من طرف الولايات المتحدة او قواتها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الاوسط، في محاولة لتهديد الوجود الامريكي



وفي الشهر الماضي ، حث قائد أركان الحرس الثوري الإيراني (IRGC) الولايات المتحدة على استخدام جيشها للأغراض داخلية وسط جائحة كورونا التي تتفشى في الدولة، وليس لإرساله إلى الخارج.



وأفاد تقرير أن الولايات المتحدة نشرت مقطع فيديو يظهر أن قائدًا على متن زورق حربي سريع إيراني يقترب من السفن الأمريكية وإيماءات تجاه القوات الأمريكية من خلال رفع إصبعه الذي يمكن تفسيره على أنه تحذير.

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وقال التقير إن تحذير إيران يظهر أن البلاد مستعدة للرد بجدية على أي مغامرة عسكرية من قبل الولايات المتحدة.وأصدرت البحرية الأمريكية بيانًا يوم الأربعاء افادت فيه بأن 11 زورقًا إيرانيًا من الحرس الثوري الإيراني أغلقت ما يصل إلى ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج العربي "في نهج خطيرة ومضايقة".كما ذكر البيان أن الحادث وقع في "شمال الخليج العربي" ، وهو تعبير استفزازي بالنسبة لـ ايران التي تستخدم المصطلح المزعوم الذي تطلقه على "الخليج" بانه "الخليج الفارسي" .وجاءت السفن الإيرانية على بعد 10 ياردات من قاطع خفر السواحل الأمريكي ماوي.وأضاف البيان أن القوارب الإيرانية غادرت بعد نحو ساعة.وفي تغريدة يوم الخميس ، ذكر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واشنطن أنه من خلال وجودها في الخليج العربي، فإن البحرية الأمريكية تبعد 7000 ميل عن الاراضي الايرانية.قال وزير الدفاع أمير حاتمي يوم الجمعة إن الوجود "غير القانوني" و "العدواني" للولايات المتحدة في الخليج أضعف الأمن في المنطقة.وواصل زعمه بأن "الوجود غير القانوني والعدواني للولايات المتحدة هو الذي يضعف الأمن في منطقة الخليج العربي".وقال للصحفيين على هامش العرض الذي عقد للاحتفال بيوم الجيش الايراني، إنهم (الولايات المتحدة) اقتربوا من حدود إيران من أطراف أخرى في العالم ويدعون ادعاءات لا أساس لها.وأضاف: "الشعب الإيراني ثاقب ويعرف من على صواب. نحن في وطننا وقد أتوا من أطراف أخرى من العالم ليسببوا مشاكل لدول المنطقة من خلال التهديدات والعقوبات ".