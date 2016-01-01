

القوات المسلحة تعقم وتطهر المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت القوات المسلحة تعقم وتطهر المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للعناصر والإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لموقفى النقل الجماعى بالمرج ومدينة السلام إضافة إلى محطة 23يوليو بالمرج للقطارات والشوارع الرئيسية والمرافق الخدمية المحيطة بها.



حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمال التعقيم الوقائى لتلك المرافق الحيوية والتى تشهد فى الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم مواقف النقل الجماعي التي تخدم عدد كبير من سكان محافظات الدلتا وإقليم القناة والصعيد.



كذلك تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق " المرج الجديدة " وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، علاوة على كونها من أهم محطات خطوط مترو الأنفاق التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، كذلك محطة 23 يوليو للقطارات بمنطقة المرج ذات الكثافة السكانية العالية.

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وفي سياق متصل قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بالاضافة إلي الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، حيث قامت بتطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيري الكبير بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر.فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفى أوقات فرض حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت.يأتى ذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمواجهة خطر إنتشار فيروس " كورونا، كما يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس كورونا.