أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قيام الطلاب بتقديم المشروعات البحثية بشكل مناسب، سيكون شرطا للانتقال للسنة التالية.
وقال وزير التربية والتعليم: من سيمتنع عن اعداد وتقديم مشروعه البحثي، سيضطر لدخول امتحان الدور الثاني وفقا للقانون.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النجاح في الصف الدراسي يكون وفقا لمجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.
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التعليقات على وزير التعليم: اللي مش هايعمل البحث أو هايشتريه جاهز هاندخله دور تاني
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