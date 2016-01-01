وزير التعليم: اللي مش هايعمل البحث أو هايشتريه جاهز هاندخله دور تاني

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قيام الطلاب بتقديم المشروعات البحثية بشكل مناسب، سيكون شرطا للانتقال للسنة التالية.

وقال وزير التربية والتعليم: من سيمتنع عن اعداد وتقديم مشروعه البحثي، سيضطر لدخول امتحان الدور الثاني وفقا للقانون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النجاح في الصف الدراسي يكون وفقا لمجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم: إذا امتنع الطالب عن عمل المشروع البحثي أو غشه أو نقل هذا المشروع أو اشتراه سيكون مشروعه البحثي غير مقبول، وبالتالي سيدخل امتحانات الدور الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة تحاول أن توفر على أولياء الأمور أموال الدروس الخصوصية التي كانت تطحن الأسر المصرية، وناشد الوزير أولياء الأمور قائلا: ماتخلوش حد يبتزكم إنتوا مش محتاجين تدفعوا لا لدرس ولا لمشروع فأبناءكم قادرون.

المصدر: elbalad

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