انتقد الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب موقفه فى التعامل مع أزمة اللاعب حمدي النقاز.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية له : "أتعجب بشدة من محاولة مجلس الزمالك إخفاء الحقيقة بشأن وجود حكم من الاتحاد الدولي بتغريم النادي مليون و250 ألف دولار في قضية التونسي حمدي النقاز" .
وأضاف : " ما الفائدة من تبديل الحقائق؟".
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التعليقات على بسبب حمدي النقاز.. شوبير يهاجم مجلس الزمالك
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