بسبب حمدي النقاز.. شوبير يهاجم مجلس الزمالك

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صورة الخبر: حمدي النقاز
حمدي النقاز

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب موقفه فى التعامل مع أزمة اللاعب حمدي النقاز.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية له : "أتعجب بشدة من محاولة مجلس الزمالك إخفاء الحقيقة بشأن وجود حكم من الاتحاد الدولي بتغريم النادي مليون و250 ألف دولار في قضية التونسي حمدي النقاز" .

وأضاف : " ما الفائدة من تبديل الحقائق؟".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى إدارة قانونية جيدة، بعد أن خسر عددا من القضايا في الاتحاد الدولي بالفترة الماضية، رغم تعهدات رئيس النادي بعدم تعرض الأبيض لعقوبات مالية".

المصدر: elbalad

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